В Челябинске несовершеннолетних сотрудников принимают на работу 19% компаний

В Челябинске несовершеннолетний соискатель может устроиться на работу в 7% компаний. И всего 12% школьников — только на стажировку. Такие данные приводит SuperJob.

Согласно статистике, крупный и средний бизнес охотнее принимает на работу несовершеннолетних, поскольку имеет больше ресурсов для обучения. Компании с численностью сотрудников более 100 человек в 25% случаев принимают несовершеннолетних на работу и стажировку. Малый бизнес делает это реже —только 13%.

Разместившие свое резюме в интернете школьники чаще всего претендуют на такие вакансии как работник торгового зала, сборщик заказов, курьер, официант, промоутер, а так же разнорабочий. Согласно статистике июня в целом по стране, несовершеннолетние получают эти вакансии, но также соглашаются на позиции продавцов и сотрудников заведений общественного питания.

Ксения Тен