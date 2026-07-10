Полиция помогла жительнице Магнитогорска сберечь 1 млн рублей от мошенников

Магнитогорская полиция и сотрудники банка убедили пенсионерку не скидывать мошенникам 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело для поиска подозреваемых в обмане пожилой горожанки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В отдел полиции «Правобережный» обратилась жительница Магнитогорска 1957 года рождения. По данным полиции, мошенники вышли на нее через чат ЖКХ, где она перешла по ссылке для «голосования». Затем лжесотрудники «Госуслуг» и силовиков убедили ее, что данные скомпрометированы, и потребовали перевода всех накоплений на «безопасный счет». Под непрерывным давлением аферистов пенсионерка уже перевела им 300 тыс. руб. и сняла в банке еще 1 млн руб.

Однако сотрудники банка заметили ее нервозность и вызвали полицию. Прибывший оперативник привел конкретные примеры обмана и убедил женщину, что она общается с преступниками. В результате транзакции заблокировали, а 1 млн руб. был сохранен.

Анна Бабенко