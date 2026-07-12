Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 13 июля

Австралийский доллар 53,2743
Английский фунт 102,6617
Белорусский рубль 26,7162
Гонконгский доллар* 97,7741
Дирхам ОАЭ 20,8753
Доллар США 76,6647
Евро 87,6661
Индийская рупия** 80,4348
Казахстанский тенге** 16,4020
Канадский доллар 54,1073
Китайский юань 11,3037
СДР 104,1007
Сингапурский доллар 59,3978
Турецкая лира* 16,3717
Украинская гривна* 17,2300
Шведская крона* 79,2497
Швейцарский франк 95,0821
Японская иена** 47,2976

*За 10. **За 100.