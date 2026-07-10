Черноземье 10.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 11–12 июля Австралийский доллар 53,2743 Английский фунт 102,6617 Белорусский рубль 26,7162 Гонконгский доллар* 97,7741 Дирхам ОАЭ 20,8753 Доллар США 76,6647 Евро 87,6661 Индийская рупия** 80,4348 Казахстанский тенге** 16,4020 Канадский доллар 54,1073 Китайский юань 11,3037 СДР 104,1007 Сингапурский доллар 59,3978 Турецкая лира* 16,3717 Украинская гривна* 17,2300 Шведская крона* 79,2497 Швейцарский франк 95,0821 Японская иена** 47,2976 *За 10. **За 100.