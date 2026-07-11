В Черноземье 12 июля ожидается теплая и дождливая погода, до +23°C

В воскресенье, 12 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +15°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +22°C, вечером столбик термометра понизится до +20°C, ночью будет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +23°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +17°C, днем будет +21°C, вечером — +19°C, а ночью температура понизится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +20°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +22°C, вечером будет +20°C, ночью — +16°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова