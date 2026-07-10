Прокуратура Оренбуржья взяла на контроль отказы молочному комбинату в торговых местах

Прокуратура Оренбургской области займется проверкой обоснованности отказов в предоставлении нестационарных торговых мест молочному комбинату «Красногорский». Предприятие, входящее в число резидентов ОЭЗ «Оренбуржье», намерено развивать собственную розничную сеть под брендом «Оломоло», однако столкнулось с системными препятствиями.

Как сообщил бизнес-омбудсмен регионе Виктор Коршунов, комбинат подал 200 заявок на размещение торговых объектов и по всем получил отказы. В итоге производитель вынужден реализовывать продукцию через посредников, что увеличивает конечную цену для покупателей. Ситуацию взял на контроль прокурор области Руслан Медведев.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей отмечают, что случай не единичный. С прошлого года поступило более 500 обращений от местных производителей, которые жалуются на отсутствие мест в действующей схеме размещения нестационарных торговых объектов. Ответственным за организацию этой схемы является региональное министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития. Общественный совет при прокуратуре считает необходимым усилить меры поддержки предпринимателей и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса. Проверка по фактам отказов продолжается.

Яна Вежлева