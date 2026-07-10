«Парма» нашла нового разыгрывающего

Состав БК «Бетсити Парма» пополнил Джеремайя Мартин, сообщает пресс-служба пермского баскетбольного клуба. Американский защитник (188 см, 84 кг) заключил соглашение по схеме «1+1». Игрок имеет опыт игры в чемпионатах Германии («Геттинген») и Польши («Шленск»). В составе польской команды он стал серебряным призёром чемпионата страны и лучшим снайпером, войдя при этом в символическую пятёрку турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Разыгрывающий дебютировал в Единой лиге ВТБ в сезоне 2023/24 за красноярский «Енисей», где был одним из лидеров команды. Затем присоединился к «Уралмашу», с которым стал обладателем Кубка России и был признан лучшим снайпером Лиги ВТБ сезона 2024/25. Продолжил карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубань», в составе которого стал бронзовым призером Единой Лиги ВТБ и чемпионата России.