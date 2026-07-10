Трое сотрудников нефтяной компании похитили 10 тысяч литров дизеля в Оренбуржье

В Оренбургской области сотрудники управления экономической безопасности УМВД пресекли деятельность трех работников предприятия, занимающегося бурением нефтяных и газовых скважин. Злоумышленников подозревают в систематическом хищении дизельного топлива на протяжении двух лет.

По данным правоохранителей, в течение двух лет фигуранты регулярно присваивали себе горючее. В ходе расследования задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Общий объем похищенного топлива превысил 10 тыс. л, а сумма причиненного ущерба составила более 500 тыс. руб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся дальнейшие следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Яна Вежлева