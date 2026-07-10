В Самаре суд признал ничтожными контракты на поставку медизделий, заключенные без торгов

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Самарской области и удовлетворил иск региональной прокуратуры об аннулировании контрактов на поставку медицинских расходных материалов для медицинской лаборатории. Договоры признаны ничтожными, с поставщика взыскано 3,1 млн рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что заказчик заключил с единственным подрядчиком семь госконтрактов на поставку материалов для медицинской лаборатории. Сделки были оформлены путем дробления идентичных закупок — стоимость каждой из них не превышала 600 тыс. рублей. Это позволяло избежать проведения конкурентных процедур.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что закупки касались неоднородного товара, требования закона соблюдены, а факта дробления нет. Прокуратура обжаловала решение, указав на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Георгий Портнов