В Удмуртии осудят трех человек после создания подземной нарколаборатории

Житель Удмуртии и двое уроженцев Татарстана предстанут перед судом после создания подземной нарколаборатории в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Им инкриминируют производство, совершенное организованной группой, и покушение на сбыт 64 кг наркотиков (ст. 30 и ст. 228.1 УК, до 20 лет лишения свободы).

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По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2025 года обвиняемые совместно с «неустановленными лицами» организовали на участке одного из населенных пунктов Завьяловского района подземную лабораторию. Они производили синтетические наркотики для последующего сбыта. Их деятельность пресечена, изъято 64 кг наркотических средств и спецоборудование.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии для рассмотрения по существу.