Самарскому бизнесмену Никите Петухову вменили мошенничество на 15 млн рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение против директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова. Ему инкриминируется мошенничество с муниципальной недвижимостью (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый получил права на два муниципальных нежилых помещения. В 2020 году компания под его руководством заключила договоры аренды с целью оказания образовательных услуг населению, но фактически эти обязательства выполнены не были.

В 2022 году организация воспользовалась правом преимущественного выкупа и приобрела помещения площадью 320 кв. м по заниженной цене. Это нанесло ущерб муниципальному бюджету свыше 15 млн рублей.

Недвижимость обвиняемого стоимостью более 15 млн рублей была арестована. Уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары. Никита Петухов заключен под стражу.

Георгий Портнов