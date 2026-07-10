Урок «Булгарского»

10 июля 2011 года на Волге в Татарстане произошла крупнейшая в новейшей истории России катастрофа на внутренних водных путях. Двухпалубный круизный теплоход «Булгария» затонул за считанные минуты, унеся жизни 122 человек, включая 28 детей. Эта трагедия вскрыла системные проблемы в регулировании речного судоходства и стала катализатором масштабных изменений в законодательстве, которые затронули не только технические нормы, но и страховую систему, надзорные механизмы и уголовное право.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Затонувший теплоход «Булгария» выведен из сухого дока на мелководье Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов Теплоход «Булгария». Фото: Ъ Панихида в память погибших пассажиров теплохода «Булгария». Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов Следующая фотография 1 / 3 Затонувший теплоход «Булгария» выведен из сухого дока на мелководье Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов Теплоход «Булгария». Фото: Ъ Панихида в память погибших пассажиров теплохода «Булгария». Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов

Технический перезапуск: вместо инструкций — регламент

При расследовании причин крушения была выявлена «ахиллесова пята» «Булгарии» — открытые иллюминаторы ниже главной палубы. Следствие установило: судно шло с креном, и через незадраенные иллюминаторы вода хлынула в корпус, лишив судно остойчивости.

Одним из ключевых последствий трагедии стало изменение нормативно-технической базы в части технический требований к пассажирским судам. Ранее действовавшие правила технической эксплуатации судов были заменены техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта (утвержден постановлением правительства № 623 от 12 августа 2010 года, но активно внедряться начал именно после «Булгарии»). В июне 2025 года постановление было признано утратившим силу. Вместо него был утвержден новый актуальный технический регламент с обязательными требованиями к конструкции, эксплуатации и утилизации судов. В документе же теперь прописано: все иллюминаторы, расположенные ниже палубы переборок, должны быть либо конструктивно неоткрываемыми, либо их открытие должно блокироваться при возникновении крена, либо на ходовой мостик должна выводиться световая и звуковая сигнализация об их открытии. Это призвано полностью исключить повторение подобной трагедии из-за «человеческого фактора» пассажиров или экипажа.

Теперь пассажир защищен по умолчанию

До трагедии ответственность за гибель пассажиров на внутреннем водном транспорте фактически была размыта. В 2012 году был принят Федеральный закон № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» (ОСГОП). С этого момента каждый пассажир речного судна автоматически застрахован, а отсутствие у перевозчика полиса считается грубейшим нарушением лицензионных требований, влекущим крупные штрафы и приостановление лицензии.

Страховые суммы сегодня сопоставимы с авиаперевозками: выплаты за вред жизни пассажира речного транспорта составляют 2,025 млн рублей, за вред здоровью — до 2 млн рублей, за имущество — до 23 тысяч рублей.

После трагедии пострадавшим и семьям погибших из республиканского бюджета были выплачены следующие суммы: членам семей (супругам, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) — по 300 тыс. руб. за каждого погибшего, пострадавшим с повреждениями здоровья — до 100 тыс. руб. каждому с учётом степени тяжести вреда здоровью (тяжкий вред или вред средней тяжести — 100 тыс. руб. на человека, лёгкий вред — 50 тыс. рублей на человека). Гражданам, утратившим в результате крушения личное имущество, — по 10 тыс. руб. каждому.

Из федерального бюджета — семьям погибших по 1 млн руб., пострадавшим с тяжёлыми травмами и травмами средней тяжести — по 400 тыс. руб., получившим лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей.

Надзор: проверки без предупреждения

Система государственного контроля также подверглась жесткому пересмотру. До трагедии ревизии надзорных органов были строго регламентированы законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц…». Они требовали предварительного уведомления судовладельцев и обязательного согласования с прокуратурой, что лишало проверки элемента внезапности. После катастрофы для пассажирского транспорта сделали радикальное исключение.

В Кодекс внутреннего водного транспорта на законодательном уровне был введен режим постоянного государственного контроля. Отныне инспекторам Ространснадзора больше не нужно запрашивать разрешение прокуратуры или предупреждать бизнес: они получили право проводить внезапные осмотры судов в любом порту и на любом причале в режиме реального времени.

Параллельно на реках развернули принципиально новую структуру — инспекции государственного портового контроля при администрациях бассейнов. Их задача — оценивать реальное техническое состояние теплоходов на месте, а не просто изучать бумаги. Все суда обязали проходить ежегодное освидетельствование Речного Регистра. При малейшем дефекте эксплуатация судна немедленно запрещается.

Как отмечал тогдашний глава Росморречфлота Александр Давыденко, трагедия заставила экстренно форсировать давно назревшую реформу — перенос жестких морских стандартов контроля на реку, включая создание института капитанов бассейнов с их собственным независимым аппаратом инспекторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа по подготовке к поднятию затонувшего теплохода «Булгария»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Работа по подготовке к поднятию затонувшего теплохода «Булгария»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Две стороны одной статьи

Инициатива об изменении Уголовного кодекса была озвучена президентом Дмитрием Медведевым практически сразу после трагедии. «Совершенно очевидно, что с этим мириться больше нельзя, и, может быть, потребуется — в данном случае я уже к вам обращаюсь — и корректировка действующего законодательства. Необходимы жесткие меры по отношению к тем, кто нарушает транспортные законы, я имею в виду разрешения лицензии на эксплуатацию гражданских судов, и, естественно, тех, кто своими действиями ставит под угрозу большое количество людей»,— сказал тогда Дмитрий Медведев.

Главным правовым следствием трагедии стало экстренное принятие Федерального закона от 3 февраля 2014 года № 15-ФЗ. Он радикально переписал и ужесточил статью 263.1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». В структуру статьи были добавлены новые квалифицирующие части, увеличившие сроки лишения свободы за нарушения, повлекшие по неосторожности гибель людей.

Эволюция транспортного права в России после 2011 года пошла по двум параллельным направлениям. С одной стороны, государство начало жестко пресекать внешние угрозы: например, в 2017 года Федеральным законом № 60-ФЗ было кардинально усилено наказание за дебоши на транспорте и действия из «хулиганских побуждений», что ознаменовалось появлением новой уголовной статьи 267.1 УК РФ за создание угроз безопасной эксплуатации судов.

С другой стороны: трагедия «Булгарии» была вызвана не выходками хулиганов, а системным безразличием тех, кто должен был контролировать безопасность изнутри. Правоприменительная практика пошла по пути четкой дифференциации ответственности: за умышленное игнорирование технических норм ради прибыли судовладельцев стали карать так же строго, как за умышленные преступления.

Цена чужих ошибок: как судили виновных

Следствие по делу «Булгарии» стало одним из самых масштабных в новейшей истории России. Объем уголовного дела превысил 90 томов, следователи провели более тысячи допросов и свыше 250 сложнейших инженерно-технических экспертиз.

Итоговый вывод следственного комитета был однозначным: непосредственной причиной затопления стала «негодность судна к плаванию как по своему техническому состоянию, так и по уровню подготовки его экипажа». Эксперты зафиксировали неисполнение обязанностей на всех уровнях — от судовладельца до контролирующих органов.

Судебное разбирательство стало одним из самых резонансных в современной истории России. На скамье подсудимых оказались не просто исполнители, а ключевые звенья цепочки, допустившей выход неисправного судна в рейс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Субарендатор «Булгарии» и директор компании «АргоРечТур» Светлана Инякина Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов Старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов / купить фото Капитан буксирного судна «Дунайский-66», не оказавший помощь тонущему теплоходу "Булгария" Александр Егоров Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Субарендатор «Булгарии» и директор компании «АргоРечТур» Светлана Инякина Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов Старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов / купить фото Капитан буксирного судна «Дунайский-66», не оказавший помощь тонущему теплоходу "Булгария" Александр Егоров Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов / купить фото

Суд вынес приговор 7 июля 2014 года, за три дня до третьей годовщины трагедии:

Субарендатор «Булгарии» и директор компании «АргоРечТур» Светлана Инякина получила самый большой срок — 11 лет лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и нарушение правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Суд установил: Инякина, «желая свести к минимуму расходы», умышленно эксплуатировала теплоход с неработающим дизель-генератором, сломанной осушительной системой и нанимала персонал без договоров. При этом по «водительской» статье 263 УК РФ ее оправдали - суд посчитал, что как коммерческий управленец она не являлась непосредственным эксплуатантом судна. Позже неотбытая часть ее срока была существенно сокращена по амнистии в честь 70-летия Победы. На свободу Инякина вышла 20 сентября 2018 года благодаря вступившему в силу закону о пересчете дней в СИЗО («день за полтора»).

Старший помощник капитана Рамиль Хаметов — единственный привлеченный к ответственности из выживших членов экипажа — осужден на 6,5 лет по ст. 263 УК РФ. Именно Хаметов принимал решение о выходе из Болгара в Казань, зная о неисправности левого двигателя, крене и штормовом предупреждении. Суд подчеркнул: старпом проявил преступное бездействие и не проверил перед отплытием закрытие иллюминаторов правого борта. В условиях шторма и шквального ветра именно через эти открытые окна вода мгновенно хлынула внутрь корпуса, за секунды лишив «Булгарию» остойчивости. По данным технической экспертизы, через открытые иллюминаторы правого борта в судно ежеминутно поступало по 125 тонн воды.

Главный государственный инспектор Казанского линейного отдела Ространснадзора Владислав Семенов и его начальник Ирек Тимергазеев получили 5 и 6 лет соответственно по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следствие доказало: они подписали положительный акт предлицензионной проверки компании Инякиной, несмотря на отсутствие необходимых документов на «Булгарию» - просроченное свидетельство о классификации и договор навигационного обслуживания. Тимергазеев, как установили свидетели, покровительствовал Инякиной и даже предотвратил проверку судна самарским отделом Речнадзора в июне 2011 года.

Резонансной оказалась судьба эксперта Российского речного регистра Якова Ивашова, выдавшего свидетельство о готовности «Булгарии» к навигации. В июле 2014 года суд первой инстанции признал его виновным в оказании опасных услуг, но освободил от наказания по амнистии прямо в зале суда. Однако гособвинение обжаловало вердикт. В апреле 2015 года Верховный суд Татарстана отменил амнистию, признал Ивашова виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями») и приговорил к 5,5 годам реального лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Отдельно судили капитанов сухогруза «Арбат» и буксира «Дунайский-66», которые прошли мимо терпящих бедствие пассажиров и не оказали им помощь. Юрий Тучин и Александр Егоров признаны виновными по ст. 270 УК РФ («неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие»). Тучин получил штраф 130 тысяч рублей, Егоров — 190 тысяч рублей. Егоров свою вину не признал и утверждал, что маневр огромного толкаемого состава из барж в условиях шторма занял бы больше часа и мог просто раздавить выживших людей на плотах. Его дело разрослось до 11 томов.

Как трагедия перекроила круизный рынок

Рыночные последствия катастрофы проявились в навигацию 2012 года, когда спрос на речные круизы в РФ сократился, по разным оценкам, на 30–40%. Из-за массового аннулирования туров операторы были вынуждены законсервировать десятки судов устаревших проектов, признав их дальнейшую эксплуатацию в условиях падения пассажиропотока нерентабельной. Крупнейшие игроки рынка — ООО «Водоходъ», ОАО «Мостурфлот» и СК «Инфофлот» — отреагировали на кризис консолидацией, сформировав «Речной альянс». Целью соглашения стало добровольное внедрение единых повышенных стандартов безопасности и сервиса для восстановления доверия клиентов.

Стабилизация сегмента наметилась к 2014–2015 годам. Руководитель Росморречфлота Александр Давыденко тогда констатировал полное восстановление операционных показателей отрасли. «После крушения „Булгарии“ все восстановилось и даже выросло. Сегодня все суда забукированы и продано 80% мест на этих судах. Круизы востребованы, хотя мы понимаем, что с круизным флотом не самая радужная ситуация. Круизные операторы работают над реновацией флота, они делают суда современными»,— заявлял господин Давыденко. Корректировке тренда способствовала и цифровизация контроля со стороны Инспекций государственного портового контроля (ИГПК): интеграция профильного программного обеспечения минимизировала коррупционные риски при верификации судовых документов.

Следующим стресс-тестом для операторов стал пандемийный 2020 год, сопровождавшийся переносом старта навигации и кассовыми разрывами из-за вынужденного возврата средств за туры. Тем не менее жесткие карантинные ограничения и закрытие внешних направлений парадоксальным образом переориентировали премиальный клиентский поток на внутренние водные пути (ВВП).

В результате в структуре отечественного туристического рынка произошла смена модели: круизный отдых перешел в категорию наиболее динамично растущих сегментов. Согласно актуальным данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ежегодный прирост спроса зафиксирован на уровне 15–20%, а пиковые месяцы — июль и август — генерируют до двух третей годовой выручки операторов. Ежесезонно на ВВП выполняется около 7 тыс. рейсов.

Анар Зейналов