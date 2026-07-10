В Самаре производитель пластиковых изделий скрыл от налоговой 14 млн рублей

Возбуждено уголовное дело против директора компании-производителя пластиковых изделий за сокрытие активов от налоговой инспекции. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФНС России по Самарской области. По версии следствия, с декабря 2025-го по март 2026 года руководитель организации знал о долге перед бюджетом свыше 14 млн рублей и мерах по его взысканию. Он направил письма другой фирме для перевода средств на счета третьих лиц, минуя расчетные счета своего предприятия.

На этапе расследования была изъята документация компании. Назначены судебные экспертизы.

Георгий Портнов