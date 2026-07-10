Военкора «Тринадцатого» Гузенко арестовали в Волгограде на два месяца

Суд в Волгограде арестовал военкора Егора Гузенко на два месяца. Ему предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ), сообщил Telegram-канал блогера «Тринадцатый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / Z13_Separ Фото: t.me / Z13_Separ

О задержании господина Гузенко стало известно 8 июля. Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию. Подробности дела не раскрываются. По вменяемой статье блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

В 2024 году правоохранители уже задерживали Егора Гузенко в Ставропольском крае по обвинению в применении насилия к представителю власти. Причиной стал отказ снять маску по требованию полицейского, после чего военкор напал на него. В ноябре того же года господин Гузенко заключил контракт с МО РФ и отправился на СВО.

Нина Шевченко