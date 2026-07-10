У пермского УДС «Молот» сменилась управляющая организация
АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) стала управляющей организацией ООО «Молот», ранее эти функции выполняло ООО «СК «Олимпия «Пермь». Общество является оператором универсального дворца спорта «Молот». В пресс-службе КРПК пояснили, что такое решение принято в связи с тем, что основной задачей сейчас является поэтапная модернизация УДС. «Дворец является площадкой для проведения домашних матчей БК «Парма» и ХК «Молот», также на сегодня это центральная арена для проведения культурно-массовых мероприятий. Именно поэтому объект должен соответствовать всем современным требованиям», - отметили в корпорации.
Напомним, КРПК выкупила здание дворца зимой 2021 года, после чего на объекте начался ремонт. В прошлом году была завершена модернизация арены, пространств для зрителей и спортсменов. Сейчас продолжается капремонт цокольного этажа и вспомогательных помещений. Работы внутри дворца должны завершиться в ноябре этого года.
ООО «Молот» зарегистрировано в 2022 году. По итогам прошлого года выручка компании составила 122 млн руб., чистый убыток зафиксирован на уровне 22,6 млн руб., что на 33% меньше аналогичного периода предыдущего года.