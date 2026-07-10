В Кировской области ввели заправку по номерам машин на фоне ажиотажа на АЗС

Власти Кировской области вводят с 11 июля отпуск бензина по номерам машин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По четным числам месяца топливо будут отпускать автомобилям с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Решение принято после ночного мониторинга ситуации на заправках: помощники и водитель губернатора провели около семи часов в очереди, заправляя служебные машины.

Александр Соколов отметил, что в прошлом году в этот же период регион потреблял 380 тонн бензина в день и топлива хватало всем. Сейчас расход вырос до 500 тонн. «Причина — созданный нами же ажиотаж. Давайте не повторять синдром гречки!»— заявил губернатор.

По словам господина Соколова, около половины автомобилей просто дозаправляют бак на 7–15 литров, однако есть и нарушители, которые заправляют канистры или заливают в бак по 30 литров несколько раз подряд. Из-за этого очереди блокируют подъезд к колонкам для машин с левым расположением бака.

С 10 июля на АЗС региона начнут дежурить экипажи ДПС, ППС и сотрудники Росгвардии для обеспечения порядка. Заправки также введут регулирование потоков автомобилей своими силами. Власти рекомендовали АЗС размещать аншлаги с информацией о времени возобновления продажи топлива и поручили организовать смс-информирование жителей о принятых мерах.

Господин Соколов подчеркнул, что запасы горючего в регионе есть и топливо будет подвозиться ежедневно. С «Лукойл-Уралнефтепродукт» достигнута договоренность об увеличении поставок с 300 до 400 тонн в сутки, поставки также идут от «Татнефти».

Анар Зейналов