Более 1,3 тысячи домов признали подтопленными из-за паводка в Бугуруслане

В Бугуруслане подвели итоги оценки ущерба от июньского дождевого паводка. По данным ТАСС, которые приводит администрация города, в зону подтопления попали 1 335 домовладений. Ранее градоначальник Дмитрий Дьяченко заявлял, что во время объявленного режима ЧП под воду ушла треть города.

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Как пояснили в мэрии, жильцы пострадавших домов оформляют положенные компенсации. От одного домовладения могут быть поданы несколько заявлений, но каждому заявителю необходимо документально подтвердить факт проживания по данному адресу. Получение выплат зависит от соблюдения ряда критериев. Ранее в городе работала специальная комиссия, которая проводила осмотры подтопленных объектов на предмет повреждений имущества. Сейчас ведется обработка заявлений, поданных через портал Госуслуги.

Причиной паводка стали обильные дожди, обрушившиеся на Оренбургскую область в середине июня. За сутки в регионе выпадало до нескольких месячных норм осадков, что привело к подтоплению жилых домов, приусадебных участков, дорог и низководных мостов. По данным губернатора Евгения Солнцева, к 7 июля вода полностью ушла из подтопленных районов Бугуруслана и соседнего муниципалитета.

Яна Вежлева