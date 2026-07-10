В Металлургическом районе Челябинска отдадут под реновацию более 3 гектар земли

Администрация Челябинска подготовила проект распоряжения о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в Металлургическом районе. Согласно документу, реновация затронет участок площадью 3,1 га на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской.

Крайний срок реализации проекта - пять лет. В рамках КРТ планируется возведение объектов капитального строительства, параметры которых определят позднее при разработке документации по планировке территории. Обязательным условием станет обеспечение площадки необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Евгений Рыженьков