Нижегородские заключенные соревновались в поварском мастерстве к Дню тыла УИС
Конкурс поварского мастерства среди осужденных провели в ГУФСИН по Нижегородской области в рамках празднования Дня тыла уголовно-исполнительной системы (УИС) России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.
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Лучшими блюдами признали чизкейк от ИК-12, а также пиццу, трайфл и торт от СИЗО-1. Поварские коллективы этих мест заключения получили звание «Лучший повар».
«Коллективы лауреатов конкурса задали высокую планку на будущие состязания и в очередной раз (второй год подряд) подтвердили статус лучших в поварском деле»,— говорится в сообщении ГУФСИН.