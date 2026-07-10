В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы

В отдельных районах Челябинской области 10 и 11 июля ожидают очень сильные дожди. Также прогнозируется град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Жителям региона рекомендуют при возможности остаться дома, плотно закрыть окна и двери, не парковать автомобили под деревьями и возле рекламных щитов. Если наступления грозы не удалось избежать, спасатели советуют укрыться в здании, подземном переходе или подъезде.