Житель Чернушки подозревается в дропперстве

Сотрудниками отдела МВД России «Чернушинский» возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в дропперстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, молодой человек оформил на свое имя банковскую карту, а затем передал ее третьему лицу за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. В период с июля по октябрь 2025 года на счет этой карты поступали деньги на общую сумму свыше 1,3 млн руб.

При этом владелец карты участия в транзакциях не принимал и не знал, кто ими распоряжался.