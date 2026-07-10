На челябинской таможне пресекли ввоз 1,8 т незадекларированной черешни

Сотрудники Челябинского таможенного поста обнаружили 1,8 т незадекларированной черешни. Ее выявили при досмотре фуры, следовавшей из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

В ходе досмотра выяснилось, что вес партии черешни превышал заявленный. Лишние 1,8 т компания-перевозчик не заявила в таможенной декларации.

В отношении ООО планируют возбудить административное дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Компании грозят штраф и таможенные платежи за 2 т черешни.

Ольга Воробьева