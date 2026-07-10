Справороссы выдвинули кандидатов в алтайское заксобрание

Региональное отделение (РО) «Справедливой России» в Алтайском крае утвердило список своих кандидатов на выборах в законодательное собрание региона. Партийная конференция, принявшая соответствующее решение, прошла 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в РО «Справедливой России», в общекраевую часть партсписка вошли три человека. В их числе председатель совета реготделения, депутат Госдумы РФ Александр Терентьев, а также депутаты краевого парламента Евгения Боровикова и Александр Молотов.

На предыдущих выборах в 2021 году справороссы набрали по итогам голосования по партспискам 13,68%, заняв третье место. Партия провела в заксобрание пять депутатов.

В заксобрание Алтайского края избираются 68 депутатов: 34 — по партийным спискам, 34 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский