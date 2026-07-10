В самарской колонии ликвидировали ячейку запрещенного АУЕ

Силовики выявили в колонии строгого режима в Самарской области ячейку движения АУЕ (международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; признано экстремистским и запрещено в России). В отношении ее сторонника, одного из заключенных, возбуждено уголовное дело об организации и финансировании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2, ч.1 ст.282.3 УК РФ). Также ему вменяется незаконные организация и проведение азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР.

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Установлено, что в 2023 — 2024 году 33-летний осужденный, который отбывает срок за кражу и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, воспользовался своим авторитетом среди заключенных и организовал деятельность запрещенного сообщества. Он собирал с них деньги путем переводов на подконтрольные банковские счета, чтобы поддерживать запрещенную организацию.

Среди единомышленников фигурант уголовного дела распределил роли в указанном сообществе, а к тем, кто не разделял его взглядов, применял санкции. Кроме того, чтобы пополнять «общак» запрещенной организации, заключенный организовал в колонии азартные игры. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Георгий Портнов