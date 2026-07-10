По делу о госизмене и оправдании терроризма осужден житель Алтайского края

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Алтайского края по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

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Как установило следствие, фигурант дела в период с 2020-го по 2023 год создал и администрировал канал в Telegram и чат, в которых публиковал сведения, пропагандирующие экстремистскую идеологию, «формируя у аудитории негативные установки путем дискредитации действий Вооруженных сил РФ, военного руководства и руководства страны в связи с проведением СВО». Отмечается, что в 2023 году функции администратора канала он разделял с жительницей Украины.

Подсудимому назначили 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор вступил в законную силу.

Михаил Кичанов