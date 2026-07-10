Аренда частных домов в Прикамье подорожала на 5,8%
За первое полугодие 2026 года средняя стоимость аренды частного дома составила 56,7 тыс. руб. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, Прикамье заняло девятое место среди субъектов РФ по наиболее высокой арендной ставке домов. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Регионами, где стоимость аренды выросла больше всего, стали Смоленская (+59,8%), Тульская (+57,7%) области, республики Коми (+49,6%), Татарстан (+47,2%), Костромская область (+41,8%), Хакасия (+35,1%), Калмыкия (+34%), Севастополь (+24,7%), Ивановская (+22,7%) область. Заметное падение стоимости аренды произошло в Северной Осетии (–40%), Саратовской (–35,4%), Томской (–32,7%), Амурской (–28,6%) областях, Хабаровском крае (–27,1%), Мордовии (–24,2%), Тыве (–23,3%).
На территориях, относящихся к Москве, частные дома стали сдаваться дешевле на 5,8% (102,4 тыс. руб. в месяц). В Санкт-Петербурге цена поднялась на 21,5%, до 98,7 тыс. руб. в месяц.