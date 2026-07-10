Краевой парламент проведет ликбез для муниципалов на фоне волны судебных процессов

На следующей неделе на площадке Законодательного собрания Пермского края состоится семинар для председателей представительных органов муниципальных образований. Как говорят знакомые с ситуацией источники, мероприятие состоится по инициативе спикеров местных дум, которые попросили разъяснить им антикоррупционное законодательство в контексте урегулирования конфликта интересов. В качестве спикеров семинара заявлены представители администрации губернатора и прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отмечают собеседники, депутаты все чаще встречаются с претензиями надзорных органов, но не понимают, как трактовать требования закона в своей повседневной работе. В последнее время участились случаи лишения полномочий депутатов на местах из-за формальных нарушений требований, касающихся конфликта интересов. «В этой ситуации краевой парламент фактически берет на себя роль арбитра, чтобы выработать единые подходы к правоприменению и обеспечить стабильность законотворческой работы в территориях края»,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье»

Стоит отметить, что недавно Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры и лишил полномочий двух депутатов заксобрания — Владимира Мальчикова и Игоря Малых (оба представляют фракцию КПРФ). Эти случаи стали первыми в стране, когда решения о досрочном прекращении полномочий суд принял самостоятельно, а не оставив это на усмотрение парламента.