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Суд вновь продлил домашний арест экс-депутату Александру Глискову

Центральный райсуд Красноярска продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 сентября бывшему депутату заксобрания Красноярского края Александру Глискову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В мае этого года суд уже продлева срок домашнего ареста бывшему парламентарию до 13 июля. В феврале 2026-го был отменен приговор в отношении Александра Глискова, по которому он получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 млн руб. по делу о взятке. Расследование дела возобновили, а экс-депутата перевели из колонии под домашний арест.

Следствие считает, что в 2017 году Александр Глисков через посредника требовал у замруководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» 5 млн руб. Взамен, по версии обвинения, он обещал ему предоставить покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Впоследствии депутат якобы получил через посредника первый транш в размере 1 млн руб.

Сам Александр Глисков не раз называл это уголовное дело сфабрикованным, утверждая, что реальной целью преследования является «выдавливание» его из политики.

Александра Стрелкова

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