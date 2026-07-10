Пермское отделение КПРФ определилось с кандидатами по одномандатным округам

Сегодня пермское отделение КПРФ подало документы для участия в выборах в Госдуму РФ. Об этом в соцсетях сообщила секретарь крайкома партии Ксения Айтакова.

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Так, партию в одномандатном округе №62 (Пермский) представит член комитета по промышленности, экономической политике и налогам в краевом заксобрании Дмитрий Новокрещенов, в округе №63 (Чусовской) — Ксения Айтакова.

В одномандатном округе №64 (Кунгурский) от партии пойдет на выборы руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анна Баранова, а в округе №65 (Кудымкарский) — первый секретарь комитета Березниковского местного отделения КПРФ Антон Тютюнников.