В Самарской области появились три новых памятника природы

В Самарской области расширен список особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Статус памятников природы регионального значения получили «Овраг Куркульный», «Майтуга» и «Оползневые террасы у с. Новодевичье». Общая площадь новых ООПТ — 6,8 тыс. га. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Самарской области Фото: Правительство Самарской области

На территориях сформированы экотоны (пограничные зоны между разными экосистемами) с высокой природоохранной ценностью, изучены уникальные ландшафты. Кроме того, в границах ООПТ зафиксированы десятки видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Самарской области.

Новый охранный статус призван защитить природные комплексы в Красноармейском, Пестравском, Безенчукском и Шигонском районах от застройки, распашки земель и строительства дорог. На всех трех памятниках природы введен ряд ограничений: запрещено разведение костров, проезд транспорта вне установленных дорог, разбивка палаточных лагерей и организация свалок.

С учетом новых объектов число особо охраняемых природных территорий регионального уровня в Самарской области достигло 214.

Для системного сохранения экосистем и упорядочения туристического потока губернатор поручил министерству природных ресурсов и экологии Самарской области создать единую дирекцию ООПТ. В ее задачи войдет формирование утвержденных маршрутов для посетителей и внедрение лимитов на посещение территорий — с расчетом предельно допустимой нагрузки на природные комплексы.

Георгий Портнов