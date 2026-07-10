Мошенники обманули 227 нижегородцев под предлогом замены газового оборудования

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении 11 местных жителей, обвиненных в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

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По фабуле дела в 2023-2024 годах обвиняемые ходили по квартирам и представлялись сотрудниками газовой службы. После осмотра оборудования они утверждали, что оно неисправно, и вынуждали нижегородцев заключать договоры на замену техники под угрозами штрафов и отключения газа. Цены на услуги были завышены, отметили в МВД.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 227 человек, которые заплатили предполагаемым мошенникам 3,5 млн руб.

Владимир Зубарев