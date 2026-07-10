В Самаре у матери погибшего участника СВО похитили 850 тыс. рублей

Полиция задержала в Самаре подозреваемого в хищении 850 тыс. рублей у матери погибшего участника специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

Установлено, что 74-летняя потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег из ее квартиры. Средства являлись частью государственной выплаты, которую женщина сняла со счета и оставила без присмотра после визита знакомого мужчины.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время обыска в квартире предполагаемого злоумышленника было изъято более 140 тыс. рублей. Силовики выяснили, что остальную сумму он потратил на личные нужды или проиграл.

При этом часть похищенных денег подозреваемый передал родственникам и знакомым, которые не знали о краже. Остаток средств он потратил самостоятельно после игры в онлайн-казино.

Георгий Портнов