В Татарстане УФАС потребовало отстранить главу исполкома Кукморского района

УФАС по Татарстану направило мировому судье материалы о привлечении к ответственности главы исполкома Кукморского района за систематическое неисполнение требований антимонопольного органа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в ведомстве, исполкому выдали пять предупреждений, возбудили пять антимонопольных дел и вынесли пять предписаний с требованием демонтировать незаконные рекламные конструкции. С момента выдачи одного из неисполненных предписаний прошло больше года, однако нарушения так и не устранили.

За это время руководителя трижды штрафовали на общую сумму более 30 тыс. руб., но ситуация не изменилась. Представители исполкома не участвовали в рассмотрении дел и неохотно предоставляли информацию о принимаемых мерах.

Вопрос о дисквалификации главы исполкома рассмотрит мировой суд.

Анар Зейналов