Два пермских вуза вошли в топ-100 университетов страны

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вошли в топ-100 вузов России. Соответствующий рейтинг за 2026 год опубликовал «Интерфакс». Так, ПНИПУ занял в списке 54 - 55 место, набрав 414 из 1000 оценочных баллов. ПГНИУ достиг результата в 387 баллов, тем самым заняв 75 - 76-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что в субрейтинге «Инновации и предпринимательство» ПНИПУ занял 30-е место. При этом ПГНИУ в отдельном параметре «Образование» занял 21-е место.

В рейтинг вузов также попали Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ, 175 - 178-е место), Пермская государственная фармакадемия (ПГФА, 222 - 226-е место), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ, 265 - 267-е место), а также Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ, 385-е место).

Анализ учебных заведений проводился по шести параметрам, включая образование, исследования, социальную среду, сотрудничество, инновации и предпринимательство, а также бренд вуза.