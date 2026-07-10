Инвестор вложит более 5 млрд рублей в развитие эко-парка «Чкаловские дачи»

ООО «Чкаловские дачи» инвестирует 5 млрд руб. в строительство санаторно-курортного комплекса на территории одноименного эко-парка, расположенного в Заельцовском бору Новосибирска. Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Новосибирской области, соглашение о реализации проекта на полях форума «Дикоросы» подписали представители ООО «Чкаловские дачи», ООО «Альянс отель менеджмент» и АО «Корпорация развития Новосибирской области».

По словам основателя экопарка «Чкаловские дачи» Геннадия Побижана, подготовка к строительству уже началась, завершить проект планируется к 2032 году. «Санаторно-курортный комплекс будет включать четырех- и пятизвездочные отели, термальный комплекс, конгресс-холл, спортивный центр, дом русской истории, а также тропы здоровья и уличные зоны отдыха», — уточнил Геннадий Побижан.

Общая площадь парка составит 25 га. «Планируется, что после завершения проекта ежегодный турпоток парка «Чкаловские дачи» вырастет до 500-600 тыс. посещений, налоговые отчисления в областной бюджет составят от 100 млн руб. в год, а количество рабочих мест увеличится до 500», — сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Концепцию проекта разработает гостиничная управляющая компания «Альянс отель менеджмент».

Лолита Белова