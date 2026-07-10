2,5 тыс животных перевезено без сопровождения в уральских поездах

За первое полугодие 2026 года в уральских поездах дальнего следования без сопровождения владельцев перевезено почти 2,5 тыс. животных, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Обычно таким образом отправляют кошек и собак, но в этом году встречались и экзотические виды.

Перевозка мелких домашних питомцев разрешена в вагонах с символом лапки в специальных переносках на местах для ручной клади. Размер переноски не должен превышать 180 см по сумме трех измерений. Также у пассажиров есть возможность выбрать место рядом с четверолапым соседом с помощью сайта ОАО РЖД или веб-приложения. Такие места отмечаются в схеме вагона темно-серым цветом.

С 1 января 2025 года при оформлении перевозки в билетной кассе или на сайте на всех животных нужно обязательно сделать перевозочный документ. Об этом можно узнать подробнее в разделе «Перевозка домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК» и в железнодорожных кассах. В случае выкупа всех мест в купе оформляется безденежный документ, в остальных случаях нужно оплатить квитанцию, подчеркнули в ЮУЖД.

Кира Касимова