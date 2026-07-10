Силовики пришли с обысками в самарскую галерею

Силовики провели обыски в одной из самарских галерей. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собеседник издания уточнил, что обыски проводились в связи с собранием участников Национал-большевистской партии (НБП признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Это произошло в минувшую субботу, 4 июля.

По данным «Ъ-Волга», обыски проводили сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области. В региональном главке ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов