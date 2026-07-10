Силовики пришли с обысками в самарскую галерею
Силовики провели обыски в одной из самарских галерей. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердил источник в силовых структурах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Собеседник издания уточнил, что обыски проводились в связи с собранием участников Национал-большевистской партии (НБП признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Это произошло в минувшую субботу, 4 июля.
По данным «Ъ-Волга», обыски проводили сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области. В региональном главке ситуацию не комментируют.