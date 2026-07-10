ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на заправках Алтайского края

Управление ФАС по Алтайскому краю не зафиксировало нарушений антимонопольного законодательства при розничной продаже ГСМ. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания регионального штаба по топливообеспечению, размещенном на официальном сайте Барнаула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, перебои с поставками топлива в крае сохраняются.

«На АЗС крупных федеральных сетей обеспечивается подвоз нефтепродуктов, но при этом отмечаются очереди. В то же время на ряде АЗС независимых операторов нефтепродукты либо отсутствуют, либо отпускаются по ценам, выросшим вследствие существенного увеличения цен на оптовом топливном рынке»,— говорится в пресс-релизе.

9 июля глава третьего по численности населения города Алтайского края — Рубцовска — Алексей Башмаков сообщил о предстоящем создании муниципального штаба по топливообеспечению. «Перед штабом будут поставлены следующие ключевые задачи: постоянный мониторинг обстановки на всех АЗС; координация работы экстренных и коммунальных служб для обеспечения бесперебойной работы города»,— рассказал он о задачах штаба. По данным рубцовского издания «Местное время», власти рассматривают возможность введения ограничений на заправку по четным и нечетным номерам автомобилей.

Валерий Лавский