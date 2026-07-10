В Березниках в пользу пострадавшего на производстве работника взыскано 1,6 млн рублей

Березниковский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с коммерческих предприятий компенсации морального вреда местному жителю. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки по факту травмирования работника на производстве. Было установлено, что при выполнении работ на высоте по обрезке деревьев рабочий выпал из люльки автогидроподъемника и получил тяжкий вред здоровью.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что причинами случившегося явилось непринятие работодателем достаточных мер по обеспечению безопасных условий труда работника, а также использование неисправной техники, которая была предоставлена другой компанией.

В пользу пострадавшего с работодателя и владельца неисправной техники взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 1,6 млн руб.