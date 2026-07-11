В Перми увеличился срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке

Для накопления первоначального взноса по ипотеке в 20% при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Перми потребуется в среднем 12 зарплат. К такому выводу пришли аналитики «Циан», сообщает портал «Движение.ру». Годом ранее для этой цели пермякам требовалось 11 зарплат, в 2024-м — 13.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что сложнее всего накопить на первоначальный взнос в Сочи — 29 зарплат. На втором месте по сроку накопления — Санкт-Петербург (20 зарплат), на третьем — Москва (19). 18 ежемесячных вознаграждений потребуется жителю Казани для первоначального взноса. Жителям Нижнего Новгорода, Калининграда и Чебоксар в среднем необходимо по 16 зарплат. В Челябинске и Иркутске за три года показатель не изменился — желающим купить квартиру в этих городах в среднем требуется по 11 и 14 зарплат соответственно.