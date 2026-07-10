ООО «Башкирэнерго» завершает восстанавливать электроснабжение после смерча

Вечером 9 июля на Учалинский район Башкирии обрушилась непогода с грозой, шквалистым ветром и смерчем. Стихия срывала крыши с домов и валила деревья, в том числе – на линии электропередачи, что привело к аварийным отключениям электроснабжения. Особенно пострадала д. Ургуново.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

На устранение последствий разгула стихии ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») направило 4 бригады: две из Учалинского РЭС и по одной - из Абзелиловского и Белорецкого районов электросетей. Сетевики зафиксировали многочисленные повреждения питающих деревню ВЛ 0,4 кВ, включая обрывы и скручивания проводов, набросы веток и сорванных крыш на провода и срыв проводов с изоляторов. По предварительным оценкам, было повреждено порядка 60% ЛЭП на 3-километровом участке. Простаивали все 8 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, от которых запитаны дома сельчан.

К 23 ч. энергетикам удалось ввести в работу 6 трансформаторных подстанций и восстановить подачу электроэнергии в большинство домов. Работы по устранению последствий стихии продолжаются и сегодня. Полное восстановление электроснабжения д. Ургуново ожидается к вечеру.

ООО «Башкирэнерго»