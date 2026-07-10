Нижегородского выпускника уличили в махинациях на ЕГЭ через месяц после экзамена

Выпускника в Нижегородской области уличили в махинациях при сдаче ЕГЭ почти через месяц после экзамена. Из Федерального центра тестирования 9 июля пришел сигнал, что выпускник разместил фото своих заданий в общедоступном чате в мессенджере, рассказал министр образования области Михаил Пучков в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он добавил, что фото экзаменуемый сделал в аудитории в день экзамена 11 июня. На видеозаписи зафиксирован момент фотографирования КИМа. Кроме того, в этой же аудитории выявили использование телефона еще одним молодым человеком.

«В таких случаях результаты экзамена будут аннулированы, теперь ребята смогут сдать ЕГЭ только в следующем году»,— написал министр.

Галина Шамберина