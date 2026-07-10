В Уфе откроют первый дилинговый центр за 150 млн рублей

Уфимское АО «Лайт-инвест» планирует открыть первый частный дилинговый центр в Башкирии, сообщили в компании. Проп-трейдинговая компания собирается занять около 1 тыс. кв. м в историческом центре города.

По данным «Финама», дилинговый зал сможет вместить до 70 трейдеров. Он будет представлять собой образовательный центр по обучению трейдингу на Московской бирже на 50 человек. Лицензию на обучение «Лайт-инвесту» выдало министерство просвещения Башкирии.

Инвестиции в создание площадки, рассказали «Ъ-Уфа» в компании, составили 150 млн руб.

Открытие центра намечено на 11 июня. Планируется, что его посетят начальник управления анализа и развития ликвидности департамента фондового рынка ПАО «Московская биржа» Алексей Федоров и президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.

Идэль Гумеров