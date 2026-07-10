В Самарской области на трассе М-5 бензовозы столкнулись и перекрыли дорогу, есть пострадавший

ДТП с участием двух автомобилей, перевозивших топливо, произошло в Самарской области вечером в четверг, 9 июля. Происшествие случилось в 20:15 (MSK+1) на 893 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции, 65-летний водитель автомобиля Foton со стажем вождения 47 лет ехал в сторону Москвы, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречным грузовиком Sitrak.

За рулем второго автомобиля, совершавшего поворот налево, находился 45-летний мужчина со стажем вождения 28 лет. Водитель Foton получил травмы и был госпитализирован.

Георгий Портнов