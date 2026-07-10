В Учалинском районе Башкирии из-за ураганного ветра отключили электричество

10 июля в деревне Ургуново Учалинского района прошел ураганный ветер, сообщил в соцсетях глава района Руслан Гилязетдинов. Из-за обрыва линий электропередачи деревня временно осталась без электричества, восемь домов отключены от газоснабжения, несколько кровель повреждены.

На видеозаписях, которые местные жители разместили в соцсетях, виден столб торнадо.

Глава района отметил, что вместе с первым заместителем и оперативным штабом находится на месте. Аварийные бригады филиала «Газпрома» и электросетей устраняют последствия. По его словам, делается все необходимое, чтобы как можно быстрее вернуть свет и газ в дома.

Руслан Гилязетдинов просит жителей района воздержаться от лишних поездок, не парковать автомобили под деревьями, не приближаться к оборванным проводам и не трогать поврежденные коммуникации.

Майя Иванова