СКР возбудил дело против жителя Бугуруслана за работу на нежелательную организацию

В Бугуруслане возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, на протяжении нескольких лет организовывал и координировал работу иностранной структуры, признанной нежелательной на территории России. Мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за организацию деятельности подобных сообществ.

Как установили следователи, с 2022 по 2026 год фигурант не только обеспечивал функционирование организации в городе, но и занимался распространением ее идеологии среди граждан, активно пропагандируя ее взгляды. Деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Яна Вежлева