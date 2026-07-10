В Самаре суд взыскал с регионального минздрава компенсацию вреда ребенку-инвалиду

Кинельский районный суд Самарской области удовлетворил иск прокурора к министерству здравоохранения региона о возмещении расходов на жизненно важный препарат для ребенка-инвалида. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Суд установил, что мать несовершеннолетней пациентки была вынуждена самостоятельно оплатить лекарство из-за задержки поставки со стороны ведомства почти на месяц после обращения в лечебное учреждение.

В связи с этим ответчика обязали выплатить стоимость медикамента и компенсировать моральный вред ребенку. Решение суда не вступило в законную силу.

Георгий Портнов