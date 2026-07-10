В Уфе после вмешательства прокуратуры жителю возобновили подачу электроэнергии

Прокуратура Ленинского района Уфы внесла представление ООО ЭСКБ, возбудила в отношении ответственного должностного лица дело о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

После вмешательства прокуратуры потребителю возобновили подачу электроэнергии, а также вернули 5 тыс. руб., затраченные на ее подключение.

Проверка надзорного ведомства установила, что заявительница и ЭСКБ заключили договор электроснабжения квартиры. Несмотря на то что потребитель оплатила ранее образовавшуюся задолженность за поставленную электроэнергию, а также расходы по введению ограничения и подключению, через три дня ресурсоснабжающая организация неправомерно приостановила подачу коммунальной услуги.

Майя Иванова