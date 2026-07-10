Развязку на Загородном шоссе в Оренбурге планируют запустить 1 сентября

Технический пуск движения по транспортной развязке на Загородном шоссе в Оренбурге запланирован на 1 сентября. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов. Мэр заявил, что строительство объекта идет по графику, несмотря на сложную историю проекта.

Возведение двухуровневой развязки на пересечении с улицей Гаранькина стартовало в апреле 2025 года. Первоначально объект с путепроводом планировали сдать к концу прошлого года, однако подрядчик не уложился в сроки. Причинами задержки назывались позднее начало работ, трудности с переносом инженерных коммуникаций и затянувшееся прохождение экспертизы. Впоследствии у самарской компании ДСК «Дортранс» возникли финансовые и правовые проблемы: в отношении подрядчика подано несколько исков, включая требования о взыскании задолженностей и заявления о банкротстве. Счета организации временно блокировались, но затем обременение сняли, и строительство в Оренбурге продолжилось.

Сейчас, по словам господина Юмадилова, на объекте ежедневно трудятся до 80 рабочих. В ближайшие три недели планируется завершить монолитные работы. Подрядчик доставил в Оренбург собственный асфальтобетонный завод, который разместили на улице Базовой. В течение недели мощности подключат и начнут производство смеси. Материалы уже завезены, заверил мэр. Глава города также подтвердил, что технический пуск состоится 1 сентября.

Яна Вежлева