Полицейские Прикамья изъяли 10 килограммов наркотиков

Сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю задержаны двое жителей Прикамья, подозреваемые в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

По данным следствия, мужчин наняли на работу через интернет. Их рабочий день начинался в Нижнем Новгороде — там подозреваемые забирали крупные партии наркотиков, прятали их в кузове или обшивке салона арендованных автомобилей и следовали через всю страну в восточные регионы. По прибытии на место они дробили партию на части и оборудовали специальные тайники-закладки.

Один из наркокурьеров был задержан в Краснокамске, второй — на въезде в Пермь. Из каждой машины было изъято по 5 кг синтетических наркотиков.